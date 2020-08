GGD’en mogen niet uitbreiden door capaciteitstekort in labs

Volgens het ministerie is de vraag naar een coronatest de afgelopen tijd “heel sterk” gegroeid, waardoor de testcapaciteit onder druk komt te staan. Afgelopen week ging het om een stijging van veertig procent. Het ministerie roept omwille de capaciteit op alleen bij klachten een test te ondergaan. Onder de aanvragen voor een coronatest gaat het volgens Volksgezondheid in steeds meer gevallen om mensen die geen virusgerelateerde klachten hebben.

De komende tijd wordt de capaciteit in de laboratoria uitgebreid, aldus VWS. Zodra dat is afgerond, mogen de GGD’en het aantal testlocaties verder uitbreiden en de openingstijden verruimen. Het ministerie verwacht dat de testcapaciteit komende week weer op niveau is. (ANP)