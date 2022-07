GGD’en sluiten test- en vaccinatielocaties eerder vanwege hitte

Onder andere GGD Drenthe, GGD Zaanstreek-Waterland, GGD Gelderland-Midden, GGD Brabant-Zuidoost, GGD Rotterdam-Rijnmond en GGD regio Utrecht waarschuwen op hun website voor gewijzigde openingstijden. In Utrecht sluit een aantal test- en vaccinatielocaties uit voorzorg één of meerdere dagen helemaal. De openingstijden van een aantal andere locaties zijn gewijzigd.

Oververhitting

Drenthe verplaatst afspraken die ’s middags zijn ingepland voor maandag tot en met woensdag. GGD Zaanstreek-Waterland wijzigt de openingstijden van de test- en vaccinatielocatie op het evenemententerrein in Purmerend voor maandag en dinsdag. En ook GGD Gelderland-Midden waarschuwt dat sommige vaste locaties eerder dan normaal sluiten. “Want oververhitting en verstandig vaccineren gaan niet samen.”

Openingstijden

In Zuidoost-Brabant wordt komende week in de testlocaties in Helmond en Eindhoven alleen ’s ochtends getest. De openingstijden van de vaccinatielocaties blijven onveranderd. GGD Rotterdam-Rijnmond meldt dat maandag en dinsdag de test- vaccinatielocaties vanaf 13.00 uur gesloten zijn. (ANP)