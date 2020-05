Ggz-bestuurders luiden noodklok over Wvggz

De uitvoering van de Wvggz leidt tot zo’n enorme bureaucratische rompslomp dat dit de kwaliteit van zorg bedreigt. Ook zijn er signalen dat geneesheer-directeuren hun functie opgeven. Daarvoor waarschuwen bestuurders van 26 grote ggz-aanbieders in een brief aan staatssecretaris Blokhuis van VWS.

De Wvggz beoogt minder gedwongen opnames. Dat de invoering gepaard zou gaan met een toename aan administratieve lasten was voorzien. Maar ‘de impact blijkt na maanden ervaring aanzienlijk groter dan voorspeld’, schrijven de bestuurders. De extra tijd die psychiaters kwijt zijn aan het invullen van formulieren, gaat ten koste van het directe contact met patiënten. Een ander effect van het zorgvuldig volgen van de procedures en formulieren is dat dit de zorg voor kwetsbare patiënten ontmenselijkt. De administratieve afwikkeling werkt vervreemdend, waardoor de wet mogelijk een averechtse werking heeft en juist de kans op gedwongen opnames vergroot, aldus de bestuurders.

Administratieve lasten Wvggz

De toename van de administratieve verplichtingen gaat ten koste van het werkplezier van psychiaters en geneesheer-directeuren. De briefschrijvers vinden dat ‘zeer verontrustend’. Er is immers al een tekort aan psychiaters in de ggz. Bovendien krijgen de bestuurders signalen dat geneesheer-directeuren hun functie opgeven door het verlies aan werkplezier en de zorg om het verlies aan kwaliteit. Vacatures voor geneesheer-directeur zijn steeds moeilijker in te vullen.

Reparatiewet is ontoereikend

Het ministerie van VWS heeft een reparatiewet in voorbereiding, maar die gaat volgens de bestuurders niet ver genoeg. Die reparatiewet is gebaseerd op breed gedragen voorstellen die zijn opgesteld een maand na de invoering in januari. De afgelopen vier maanden hebben volgens de bestuurders duidelijk gemaakt dat verdergaande aanpassingen nodig zijn. Wachten tot de volgende reparatiewet in juli 2021 is volgens de bestuurders geen optie, want daarvoor zijn de problemen te urgent. ‘Als werken volgens de wet niet meer kan, omdat de menskracht straks ontbreekt, hebben we als samenleving een probleem.’

Noodwetgeving

De bestuurders zijn op zoek naar een manier waarop de Wvggz uitvoerbaar wordt en tegelijkertijd recht blijft doen aan de oorspronkelijke doelstelling van de wet. Ze denken aan het buiten werken stellen van bepaalde regels in afwachting van een wetswijziging of via noodwetgeving tot het eind van 2020. De bestuurders roepen de staatssecretaris op het gesprek aan te gaan met enkele betrokken psychiaters en patiënten om te horen wat er vanuit de praktijk nodig is.