GGz Breburg en CZ bezegelen Mentale Gezondheidscentra in meerjarencontract

GGz Breburg en zorgverzekeraar CZ hebben voor vier jaar een contract afgesloten voor de financiering van de Mentale Gezondheidscentra. Hiermee bezegelt het duo hun innovatieve aanpak van de wachtlijsten in de ggz en geeft het invulling aan de afspraken die zorgbreed zijn gemaakt in het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Eerder sloten CZ en GGz Breburg een duurzame coalitie, een langdurige vorm van samenwerking waarmee de zorgverzekeraar samen met zorgaanbieders de zorg wil verbeteren. Eén van de hoofdlijnen is wachtlijstverkorting.

Lees ook op Zorgvisie: Zo gaan Mentale Gezondheidscentra de ggz-wachtlijsten snoeien

Omzetplafond

GGz Breburg pakt de wachtlijsten aan door het oprichten van een aantal Mentale Gezondheidscentra. Cliënten die door hun huisarts met een vermoeden van psychische klachten worden doorverwezen, krijgen daar eerst een verkennend gesprek om in te schatten wat voor hen de best passende hulp is. Zo’n 25 procent van de mensen blijkt beter geholpen op een andere manier dan ggz. De Mentale Gezondheidscentra van GGz Breburg – nu vijf en uiteindelijk negen – werken samen over domeinen heen met het sociale domein en de eerstelijnszorg om binnen een week iemand gezien en gesproken te hebben. “Niet alleen komt er daardoor een eind aan de wachtlijsten, ook wordt de beschikbare ggz-behandelcapaciteit dan ook daadwerkelijk benut voor mensen die niet op een andere manier geholpen kunnen worden”, aldus CZ.

Voor deze innovatieve aanpak moesten zowel CZ als GGz Breburg het vergoeden op basis van geleverde zorg loslaten. In plaats daarvan spraken ze een omzetplafond af. Blijft Breburg daar onder, dan deelt het met CZ wat is bespaard. Komt Breburg hoger uit, dan draagt CZ de helft daarvan bij. Niet het aantal behandelingen telt, maar vooral de mate waarin de wachtlijsten worden teruggedrongen.