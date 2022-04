GGZ Delfland opent gastvrij pand Het Paard

De cliënten van GGZ Delfland die langdurig zorg nodig hebben, kunnen hun intrek nemen in Het Paard in Delft. Het pand is gasvrij en met zonnepanelen op het dak en vier warmtepompen bijna energie neutraal.

Het betreft een nieuwe afdeling psychiatrie & verslaving van GGZ Delfland, die vorig jaar al gestart is. Nu kunnen de cliënten ook terecht in hun eigen gebouw. Op het terrein van GGZ Delfland aan de Sint Jorisweg in Delft is iets minder dan een jaar geleden de eerste paal geslagen voor deze nieuwe kliniek. Maandag 4 april worden er nog rondleidingen gegeven. Vanaf volgende week nemen cliënten hun intrek in Het Paard.

Wlz

In Het Paard verblijven mensen met psychische problemen die langdurig zorg nodig hebben. Ook mensen met psychische problemen in combinatie met een verslaving. Daarbij doet GGZ Delfland alleen behandelingen van softdrugs- en alcoholverslavingen, geen harddrugsverslaving. Het gaat om cliënten die vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz), maar ook cliënten met een Wmo-indicatie (Wet maatschappelijke ondersteuning).