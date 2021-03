Ggz en verslavingszorg moeten cliëntenervaringen openbaar maken

CQi

Het instrument hiervoor is de Consumer Quality index (CQi). Daarin staat vragen over onder andere de informatie die de cliënt vooraf over de behandeling kreeg, over de hulpverlener en in hoeverre naasten zijn betrokken bij de behandeling. De indicatorenset is opgesteld door patiëntenvereniging MIND, Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse ggz.

Verheugd

Belangenorganistie voor cliënten en naasten MIND laat weten “zeer verheugd” over deze ontwikkeling. “De vragenlijst is de uitkomst van vereende inspanningen van betrokken partijen en MIND. Met deze vragenlijst wordt een grote stap gezet in het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de zorg.”