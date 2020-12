GGZ Friesland blijft psychosezorg leveren, ondanks het vertrek van een team van tien gespecialiseerde medewerkers. GGZ Friesland gaat in de nabije toekomst de zorg geven vanuit de tien regionale teams die volgend jaar worden opgezet.

Het team Vroegtijdige Interventie Psychose (VIP) stapt op, omdat het denkt niet goed te kunnen functioneren als ze worden opgesplitst in regio’s, aldus de Leeuwarder Courant. De tien medewerkers stappen na de jaarwisseling over naar KieN, een Friese onderneming voor specialistische geestelijke gezondheidszorg.

Opvangen

GGZ Friesland wil met de invoering van regioteams de zorg dichterbij de patiënt brengen en minder doorverwijzen, schrijft de Leeuwarder Courant. De organisatie zegt het vertrek goed te kunnen opvangen. Zo kan het de psychosezorg op een andere manier blijven doen.

“Het vertrek van de VIP-medewerkers kan impact hebben op de patiënten”, aldus GGZ Friesland. “Ze zullen zich overvallen voelen en mogelijk onzeker over hun zorg zijn. Raad van bestuur, directie, managers en de bekwame en betrokken medewerkers van heel GGZ Friesland gaan dit echter adequaat opvangen; dat is immers in het belang van de patiënt en diens naasten.”