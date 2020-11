GGZ Friesland stelt patiëntenstop in voor VGZ-verzekerden

GGZ Friesland ziet zichzelf genoodzaakt om vanaf 1 november een patiëntenstop in te stellen voor patiënten die verzekerd zijn bij VGZ. Dit betekent dat GGZ Friesland de rest van het jaar in principe geen nieuwe patiënten aanneemt die verzekerd zijn bij VGZ en VGZ-labels IZA, UMC en Univé Zorg.

GGZ Friesland wijt de patiëntenstop aan “de te krappe zorginkoop van de zorgverzekeraar”, zo is op de website te lezen. “Het patiëntbelang staat bij ons altijd voorop en een zwaar middel zoals een patiëntenstop wordt pas ingezet als andere oplossingen niet meer mogelijk zijn”, stelt GGZ Friesland. “We betreuren het dan ook dat patiënten die verzekerd zijn bij VGZ de dupe zijn.”

Uitzondering

Wel maakt GGZ Friesland een uitzondering voor mensen in een crisis- en spoedsituatie en gedwongen opnames. Patiënten die zich voor 1 november hebben aangemeld of jonger zijn dan achttien jaar kunnen ook nog in behandeling genomen worden.

Gesprek

GGZ Friesland is naar eigen zeggen al langere tijd in gesprek met VGZ over de te krappe inkoop. Die wordt volgens GGZ Friesland veroorzaakt door een forse toename van het aantal VGZ-verzekerden dat in behandeling is, intensievere behandelingen en toenemende kosten. Inzet van dit gesprek voor GGZ Friesland is dat goede herstelgerichte zorg ook daadwerkelijk betaald wordt door VGZ. Eventuele aanvullende afspraken passen volgens GGZ Friesland in het Hoofdlijnenakkoord GGZ 2019-2022.