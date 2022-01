Ggz-instelling gaat jeugdhulp zelf financieren na conflict met gemeenten

Ggz-instelling Metabletica gaat enkele honderden behandelingen zelf financieren nadat de organisatie in conflict is gekomen met enkele gemeenten in de regio Eindhoven over de lage tarieven voor jeugdhulp. “We laten ons niet uit het veld slaan. Wij vinden het niet belangrijk om winst te maken” , zegt directeur en psycholoog Paul de Niet tegen het Eindhovens Dagblad.

De instelling ligt al jaren overhoop met gemeenten in de regio Eindhoven. Vorig jaar startte de organisatie een kort geding over het verlaagde tarief voor de jeugdzorg en Metabletica wilde compensatie voor de verliezen die in eerdere jaren werden geleden. De gemeenten richtten hun pijlen juist op Metabletica. De organisatie zou de administratie niet op orde hebben en zou te veel declareren. Tijdens een kort geding werd zelfs gesproken over strafbaar wanbeleid.

Bedreiging

Begin dit jaar werd duidelijk dat de ggz-instelling geen contract meer zou krijgen voor specialistische jeugdhulp in de regio. “We zijn op een of andere manier een bedreiging geweest. We vinden het heel triest dat de gemeente Eindhoven haar macht misbruikt omdat er grote tekorten zijn”, zegt De Niet tegen de lokale krant.

Financieel

Hij zegt de zorg aan kinderen te willen blijven bieden en verwacht dat als Metablica het niet doet sommige ouders niet verder zullen reizen. Financieel zou de organisatie het aan kunnen. Ongeveer 85 procent van de omzet komt uit de zorg voor volwassenen en Metablica heeft nog contracten voor jeugdhulp in andere gemeenten.