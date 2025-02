Ggz-instellingen starten eigen uitzendbureau

Het initiatief heeft de werktitel ‘Van de Zorg, Voor de Zorg’. Binnenkort wordt het plan voor dit uitzendbureau besproken met de ACM en de Belastingdienst. Initiatiefnemer Jeroen Gast, bestuurder van Fivoor, verwacht binnen drie maanden een oordeel van beide organisaties.

Zicht op kwaliteit

Gast zegt dat het uitzendbureau vooral de kwaliteit van de zorg zal verbeteren: “We hebben de kwaliteit van de zorgprofessionals die via een uitzend- of detacheringsbureau werken niet altijd helder. We doen bijvoorbeeld de diplomachecks niet. We willen die werknemers dichter bij ons hebben, waardoor we hun kwaliteit veel beter in de gaten krijgen”, vertelt hij in het interview met Zorgvisie.