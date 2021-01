Ggz krijgt meer aandacht komende verkiezingen

Alle landelijke politieke partijen zijn gevraagd te reageren op een vragenlijst over de tien belangrijkste thema’s in de ggz samengesteld door het Trimbos-instituut, koepelorganisatie MIND, brancheorganisatie de Nederlandse ggz en federatie P3NL en Kenniscentrum Phrenos. PVV, FvD, DENK en 50PLUS hebben niet gereageerd. “Als ze willen kunnen ze hun standpunten nog inleveren”, aldus de woordvoerder van het Trimbos-instituut.

Aandacht

Het Trimbos-instituut maakte deze kieswijzer vier jaar gelden ook en ze zien een verschuiving. “We zien dat er meer aandacht is voor ggz”, vertelt de woordvoerder. “In de Tweede Kamer worden er vaker vragen over gesteld, en dat zie je nu dus ook terug in de verziekingsplannen. De meeste partijen hebben concrete oplossingen voor grote vraagstukken over bijvoorbeeld jeugd-ggz of wachtlijstproblematiek. Concreter dan vier jaar geleden.” Ook hebben de politieke partijen een integralere blik. “Oplossingsrichtingen worden vaker gezocht in de preventieve sfeer, veel partijen zien een rol voor het sociaal domein en onderwijs bij problemen in de ggz.”

Beloftemonitor

Alle partijen zijn ook gevraagd om per thema aan te geven hoeveel prioriteit ze eraan geven. Een overzicht van die antwoorden is te zien in de “beloftemonitor”. Niet alle partijen lijken deze vraag even nauwkeurig ingevuld te hebben. VVD geeft bijvoorbeeld elk thema maximale prioriteit. Andere partijen gaven wel aan waar hun zwaartepunt ligt. Dan valt op dat thema’s als lotgenotencontact en ouderen psychiatrie bij veel partijen minder aandacht kunnen verwachten dan jeugd ggz of de wachtlijsten.

Overzicht

“De monitor is vooral bedoeld als overzicht van hoe de partijen specifiek over deze thema’s denken. Hun standpunten op dit gebied sneeuwen nog wel eens onder in de algemene verkiezingsprogramma’s. Tevens kan de kieswijzer de komende jaren gebruikt worden om te zien wat regeringspartijen van hun ambities en beloften waar maken.”