Ggz loopt achter in contractering met zorgverzekeraars

De zorgverzekeraars moesten uiterlijk op 12 november 2024 aangeven met welke zorgaanbieders er afspraken zijn gemaakt voor het jaar 2025. Eerder bleek al uit de analyses van Kompas in Zorg en BS Health Consultancy dat ongeveer 41 procent van de onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen waren afgerond met een contract. Dit percentage lag hoger dan vorig jaar, toen was medio november 33 procent van de onderhandelingen afgerond.

Nu hebben Kompas in Zorg en BS Health Consultancy ook gekeken naar de subsectoren zoals de zelfstandige behandelcentra (zbc’s) en categorale ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de revalidatiecentra. Ze doen dit op basis van informatie van de websites van de zorgverzekeraars.

Ggz loopt achter

Net als bij de ziekenhuizen is het percentage afgesloten onderhandelingen met een contract toegenomen bij de zbc’s en categorale ziekenhuizen en de revalidatiecentra ten opzichte van medio november vorig jaar.

Bij de ggz-aanbieders is dit percentage dit jaar echter gedaald. “De ggz-aanbieders hebben medio november 2024 relatief de minste contracten gesloten met de zorgverzekeraars”, zien de analisten. “De grote zorgverzekeraars (met meer dan 1 miljoen verzekerden), hebben in alle onderzochte subsectoren gemiddeld minder onderhandelingen afgerond met een contract dan de kleinere zorgverzekeraars (met minder dan 1 miljoen verzekerden). Bij de ziekenhuizen zit dit jaar relatief het minste verschil in de mate van contractering tussen enerzijds de grote en anderzijds de kleinere zorgverzekeraars.”

Zorginkoop stoomt door

Het aantal gecontracteerde zorgaanbieders neemt in deze fase van het zorginkoop/verkoopseizoen sterk toe, zien de analisten tot slot. “Zo is het aandeel onderhandelingen 2025 tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars die zijn afgerond met een contract in de tweede helft van november 2024 aanzienlijk gestegen. In twee weken tijd (tussen 13 november en 27 november 2024) blijkt het aandeel te zijn gestegen van circa 41 procent naar ongeveer 58 procent.”