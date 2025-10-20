Skipr

Ggz-organisatie Mondriaan benoemt nieuwe bestuursvoorzitter

,

Peter Thuis wordt de nieuwe bestuursvoorzitter van zorgorganisatie Mondriaan. Hij treedt aan per maart als lid raad van bestuur en zal vanaf 1 juli de voorzittershamer ter hand nemen.

Thuis komt over van ROC Gilde Opleidingen, waar hij sinds 2014 voorzitter van het college van bestuur was. Ervaring in de zorg deed hij op als toezichthouder bij MeanderGroep, St Jozefzorg en Radar. “In een tijd waarin geestelijke gezondheid volop in de maatschappelijke aandacht staat, levert Mondriaan werk van grote betekenis”, laat de bestuurder over zijn nieuwe werkgever weten.

Voorzitter

De eerste maanden zal Thuis fungeren als lid raad van bestuur en de organisatie van binnenuit leren kennen. Met ingang van 1 juli vertrekt de huidige bestuursvoorzitter Jean-Paul Essers, Peter Thuis zal hem dan opvolgen.

De raad van toezicht van Mondriaan gaat nog op zoek naar een derde lid van de raad van bestuur met de portefeuille bedrijfsvoering.

Meer over:Personalia

