Nieuwe rvt-samenstelling GGZ Rivierduinen

Petra van Dam is ook voorzitter van de Auditcommissie Financiën geworden. Kees Lemke is het nieuwe lid van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid. Met deze benoemingen bestaat de raad van toezicht uit zes leden en is daarmee weer compleet.

Bestuursvoorzitter Amsta

Petra van Dam is voorzitter raad van bestuur van Amsta. Deze zorgaanbieder in Amsterdam levert Woonzorg en behandeling voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking en heeft expertisecentra op het gebied van Korsakov, jonge mensen met dementie en ouderen met psychiatrische achtergrond. Daarnaast heeft zij ervaring als toezichthouder in de zorg, in het onderwijs en bij een woningbouwcoöperatie.



Kees Lemke is onder andere voorzitter van het Actieplatform Herstel voor iedereen!. Het actieplatform wil de positie van mensen met een ernstige psychische aandoening verbeteren. Lemke werkte voorheen als psychiater-bestuurder in de ggz.