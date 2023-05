Ggz weet niet welke verwarde mensen overlast geven

Het is onduidelijk welke groepen mensen met verward gedrag voor overlast zorgen. Ook is er maar een kleine groep mensen met ingewikkelde psychische problemen die herhaaldelijk hinder veroorzaakt, zegt de beroepsvereniging de Nederlandse ggz.

De organisatie benadrukt dat de recordstijging van het aantal meldingen van overlast door verwarde personen het afgelopen jaar niets zegt over een eventuele stijging van het aantal verwarde personen in Nederland.

In totaal registreerde de politie vorig jaar 138.000 meldingen, in 2014 waren dat er nog zo’n 60.000, blijkt uit een analyse van politiecijfers door het ANP. In bijna de helft van alle gemeenten kwam vorig jaar een recordaantal klachten binnen. De precieze oorzaak van de toename moet volgens de politie nog worden onderzocht. Volgens een woordvoerder zijn “onrustige tijden, tekorten in de geestelijke gezondheidszorg en eenzaamheid” mogelijke factoren.

Geldproblemen en eenzaamheid

Ook de Nederlandse ggz wijt de toename van het aantal meldingen aan verschillende oorzaken. “Het kan gaan om mensen die te veel hebben gedronken, om mensen met dementie en er is een beperkte groep mensen met complexe problematiek (zoals psychiatrie of verslaving).” Meer geldproblemen of eenzaamheid zouden ook een oorzaak kunnen zijn, aldus de organisatie.

De beroepsvereniging zegt dat eerder onderzoek van de politie uitwees dat de meeste meldingen eenmalig zijn. “Dat er slechts een hele kleine groep mensen is met complexe psychiatrische problemen waar vaker meldingen over binnenkomen. En dat gebeurt meestal in een korte periode, als het met die persoon niet goed gaat. Die mensen willen vaak niet geholpen worden en moeten verleid worden om in te stemmen met behandeling”, zegt een woordvoerder.

Samenwerken

Daarom is het volgens de organisatie “ontzettend belangrijk” dat gemeenten, politie, GGD en de instanties in de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met elkaar samenwerken, zodat deze kleine groep voor minder overlast gaat zorgen. Het landelijke Actieprogramma Grip op Onbegrip richt zich bijvoorbeeld op het verminderen van overlast van mensen met complexe psychische problemen. (ANP)