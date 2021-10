GGzE gaat in hoger beroep hogere Wmo-tarieven

Interessant voor u

Nieuws Heel Nederland kleurt rood, en donkerrood lijkt kwestie van tijd Alle twaalf provincies staan vanaf donderdag op rood op de kaart van coronagevallen in Europa. Dat is het op een na hoogste waarschuwingsniveau. De laatste vier provincies die nog oranje waren – Noord-Holland, Noord-Brabant, Groningen en Drenthe – gaan ook omhoog. Dat komt door het snel oplopende aantal positieve tests. Brandhaard Limburg heeft Utrecht weer […]

Nieuws Antidepressivum verlaagt kans op ziekenhuisopname door Covid-19 Een bepaald soort antidepressivum kan mogelijk gebruikt worden om coronapatiënten te behandelen. Uit een grootschalige studie onder bijna 1500 patiënten met Covid-19 in Brazilië, blijkt dat het middel fluvoxamine de kans op lange ziekenhuisopnames met een derde verlaagt.

Nieuws Vernet: verzuim in zorgsector opnieuw hoger dan vorig jaar Het verzuim onder medewerkers in de zorgsector was afgelopen kwartaal opnieuw hoger dan in dezelfde periode een jaar geleden, meldt kennisnetwerk Vernet. Het verzuim was in het derde kwartaal van 2021 6,55 procent, vorig jaar ging het nog om 5,95 procent.

Nieuws Zonnepark Ommelander Ziekenhuis past niet in visie gemeente Het zonnepark van Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) is niet mogelijk in de huidige visie van de Groningse gemeente Oldambt. Het gemeentebestuur van het Groningse Oldambt wil voor maximaal 100 hectare aan zonneparken in de gemeente, terwijl het beoogde zonnepark van ZOG en ontwikkelaar Powerfield 256 hectare zou worden.