AstraZeneca mag vaccins in Leiden maken

Het bedrijf Halix in Leiden mag de coronavaccins van AstraZeneca gaan produceren voor Nederland en de andere landen in de Europese Unie. De fabriek is vrijdag goedgekeurd door de toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). De goedkeuring betekent dat er meer vaccindoses beschikbaar komen.

De Europese Unie hoopt snel leveringen uit de fabriek te ontvangen. Ook de Britten rekenen daarop. Het touwtrekken is daarom al geruime tijd gaande. AstraZeneca levert al maanden veel minder vaccins aan de EU dan afgesproken. Critici wijzen erop dat het Verenigd Koninkrijk juist al veel vaccins krijgt die op EU-bodem zijn gemaakt.

Met de Halix-locatie erbij zijn er nu vier productievestigingen met een vergunning voor de productie van het vaccin. Intussen is er ook een extra locatie goedgekeurd voor het vaccin van Pfizer/BioNTech, in het Duitse Marburg. Reeds vorige week werd positief geoordeeld over een extra locatie voor de productie van Moderna, in Visp in Zwitserland. Samen met veranderingen in de productieprocessen moet dit allemaal leiden tot een verhoging van de aantallen vaccins.

Transport en opslag van flacons met het Pfizer-vaccin mogen voortaan ook voor korte perioden bij temperaturen tussen de -25 en -15 graden Celsius. Ze kunnen dan dus door gewone vriezers worden bewaard en hoeven niet in vriezers die de -90 graden halen. “Verwacht wordt dat het de snelle uitrol en distributie van het vaccin in de EU zal vergemakkelijken door de behoefte aan koude opslagomstandigheden bij ultralage temperatuur in de hele toeleveringsketen te verminderen”, zegt EMA. (ANP)