Goedkeuring Snelle Toets voor Rotterdams transformatieplan Regionaal Capaciteitsmanagement

De Snelle Toets voor Regionaal Integraal Capaciteitsmanagement is goedgekeurd door Zilveren Kruis en Coöperatie VGZ.

De betrokken organisaties zijn verenigd in de coalitie Samen Voor Kwetsbare Ouderen 010 (SVKO010). Samen vormen zij het strategische platform voor het aanpakken van integrale vraagstukken rondom ouderenzorg binnen de regio. De coalitie noemt de goedkeuring na de snelle toets “een cruciale stap in de transformatie van het zorglandschap in de regio Rotterdam, Capelle en Krimpen.”

Zorgsysteem

Ronald Buijs, bestuursvoorzitter van Laurens en portefeuillehouder Regionaal Integraal Capaciteitsmanagement binnen de IZA-alliantie Rotterdam, Capelle en Krimpen aan den IJssel: “De goedkeuring bevestigt de waarde van onze gezamenlijke inspanningen om een toekomstbestendig zorgsysteem te realiseren. Integraal Capaciteitsmanagement richt zich op het verbeteren van de balans tussen vraag en aanbod binnen zorg en welzijn in de regio. Dit stelt ons in staat om systematisch en structureel voldoende capaciteit te waarborgen en deze efficiënter in te zetten. Bovendien wordt rekening gehouden met landelijke ontwikkelingen en de verwachte groei van de zorgvraag.”