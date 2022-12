Goezinne directeur-generaal curatieve zorg bij VWS

Goezinne is sinds juni 2022 waarnemend directeur-generaal curatieve zorg bij VWS. Daarvoor vervulde zij de functie van directeur-kwartiermaker programmadirectie en tevens plaatsvervangend directeur-generaal covid-zorg bij hetzelfde ministerie. Eerder was zij onder andere directeur financieel Economische Zaken bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en onderzoeksdirecteur bij de Algemene Rekenkamer, onder andere voor het domein van VWS.

Verbindend persoon

Marcelis Boereboom, secretaris–generaal van VWS: “We zochten naar óf iemand uit de zorgwereld, óf iemand met aantoonbare ervaring in het beleidsdomein van de zorg en de nodige politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Als waarnemend DG heeft Barbara de laatste maanden laten zien dat ze geschikt is voor deze opgave, waar ze met groot enthousiasme aan heeft gewerkt. Bovendien is zij een zeer verbindend persoon, heeft ze in haar voorgaande functie al veel ervaring opgedaan in de zorg, en heeft zij een goed ontwikkeld bestuurlijk-politiek gevoel. We verwachten dan ook veel van haar.”