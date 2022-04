Groeiende geldzorgen bij zorgmedewerkers

Zorg- en welzijnsmedewerkers maken zich zorgen over de prijsstijgingen. 90 procent van hen merkt de negatieve gevolgen van de prijsstijgingen in hun portemonnee. Twee derde merkt er zelfs heel veel van. Dit stelt PGGM&CO op basis van onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Miles Research, onder bijna duizend zorg- en welzijnsmedewerkers en duizend medewerkers uit andere sectoren.

PGGM&CO doet dit soort onderzoeken regelmatig. In voorgaande jaren maakten zorg- en welzijnsmedewerkers zich vooral zorgen over (eerder) stoppen met werken en hun gezondheid. Nu maken ze zich vooral zorgen over eenvoudigweg rondkomen.

Druk

Henriette Davelaar, directeur PGGM&CO: “We weten uit eerdere onderzoeken dat zorg- en welzijnsmedewerkers al langere tijd onder druk staan, zich zorgen maken over hun gezondheid en mentaal minder fit zijn dan de rest van werkend Nederland. De groeiende zorgen om hun financiën en simpelweg kunnen rondkomen, helpen niet bij het herstel van de mentale fitheid van zorg- en welzijnsmedewerkers en de sector.”

Vraag en bied hulp

Volgens Davelaar is het zaak dat medewerkers zelf en hun werkgevers zich hiervan bewust zijn, tijdig aan de bel trekken en hulp vragen en aanbieden. Vergeleken met andere sectoren zijn werkgevers in zorg- en welzijn minder vaak op de hoogte van de financiële situatie van hun medewerkers.