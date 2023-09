Groene Hart Ziekenhuis en HAP verbeteren datauitwisseling

Het is een project van het regionale samenwerkingsverband Gedeelde Zorg. Volgens deze partijen zijn ze in Nederland hiermee “koploper” van het landelijke programma ‘Met spoed beschikbaar’. Voorheen ging de digitale overdracht van patiënten tussen de HAP en SEH via verwijsprogramma ZorgDomein.

Deze gegevens zijn echter niet automatisch te verwerken in het elektronisch patiëntendossier, wat veel handwerk met zich meebracht om het bericht in te zien en op te slaan. SEH-verpleegkundige Jolanda Spelt: “Bij de nieuwe verwijzing landt alle relevante informatie die door de triagist of de huisarts van de HAP is vastgelegd automatisch in de acute-zorgmodule van Nexus in zowel het elektronisch patiëntendossier als het elektronisch verpleegkundig dossier.”

De verwijzingen van patiënten van de HAP zijn vervolgens ook direct op ons aankondigingenscherm op de SEH te zien. “We zien dan in één oogopslag de klacht, het verwachte benodigde specialisme en de urgentie”, aldus Spelt: “Zo kunnen we ons goed voorbereiden op de komst van deze patiënten.”

Na de livegang van eSpoed is de volgende stap de digitale overdracht van ambulance naar de SEH. De verwachting is dat ook deze uitwisseling eind dit jaar plaatsvindt.