Groene Hart Ziekenhuis krijgt A-rating van kredietbeoordelaar Fitch

Er is geen bezwaar tegen om mensen die een eerste vaccinatie met AstraZeneca hebben gekregen, als tweede dosis het vaccin van BioNTech/Pfizer te geven. Dit stelt de Gezondheidsraad in een advies aan de minister van VWS. De raad baseert zich hierbij op recent gepubliceerd onderzoek, dat laat zien dat deze combinatie een hoog antistofniveau oplevert.

Dat het aantal dagelijkse nieuwe coronabesmettingen snel toeneemt, is "wel iets om je zorgen over te maken", zegt demissionair zorgminister Hugo de Jonge. "Je moet waakzaam zijn." Hij wil goed kijken of er daadwerkelijk veel meer mensen besmet raken, of dat de toename deels valt te verklaren doordat veel meer mensen zich laten testen. "Die analyse moeten we goed maken."