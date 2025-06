Groningse AI-fabriek ook voor de zorg

Met een bijdrage van Brussel zou de totale investering op 200 miljoen euro moeten uitkomen.

Dat meldt demissionair minister Vincent Karremans (Economische Zaken, VVD) aan de Tweede Kamer. Het Rijk draagt 70 miljoen euro bij, voornamelijk uit de begrotingen van Economische Zaken en Defensie. Ook andere ministeries dragen bij. Over de komst van een AI-faciliteit en de daarvoor benodigde supercomputer wordt al langer nagedacht, maar tot dusver was niet duidelijk waar het geld vandaan moest komen.

Pure noodzaak

Een eigen AI-fabriek is “geen luxe, maar pure noodzaak”, zegt Karremans. “AI gaat onze economie en samenleving fundamenteel veranderen. Maar wie de techniek niet zelf ontwikkelt, is afhankelijk van anderen. Daarom zetten we vol in op een sterke, Nederlandse AI-infrastructuur.” De AI-fabriek kan, als alles volgens plan verloopt, volgend jaar al in gebruik worden genomen.

Defensie ziet mogelijkheden om met behulp van AI sneller en nauwkeuriger risico’s in kaart te brengen, bijvoorbeeld op het gebied van cyberveiligheid. Ook ziet het kabinet toepassingen voor zich in de gezondheidszorg, bij het beheer van bruggen, dijken en energienetten en bij het efficiënter inrichten van overheidsdiensten.

De regionale bijdrage van 60 miljoen euro komt uit een fonds voor economisch herstel in Groningen. Dit geld kwam beschikbaar als antwoord op de parlementaire enquête over de gevolgen van de gaswinning in de provincie. Voor de regio is ook gekozen omdat er al innovatieve bedrijven en kennisinstellingen aanwezig zijn. Ook de beschikbaarheid van energie speelt een rol. (ANP)