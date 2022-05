Groningse zorgbestuurder legt functie neer vanwege faillissement MartiniZorg

“Ik doe dit met pijn in mijn hart”, schrijft Slot aan het personeel. MartiniZorg ging begin dit jaar failliet. De Groningse zorgaanbieder zat al enkele jaren in de problemen. Zo werd MartiniZorg in december 2020 geconfronteerd met een claim door het RIGG. Na een ingebrekestelling door gemeente Groningen en een IGJ-rapport waarin de Inspectie haar zorgen uitte over de kwaliteit van zorg, kwam de aanbieder onder extra toezicht te staan bij de inspectie.

Gevaarlijke situaties

Ook kwamen er veel klachten binnen over de geleverde zorg. MartiniZorg zou vooral zwaardere cliënten aannemen om de opbrengsten te verhogen, maar niet het benodigde gekwalificeerde personeel in dienst nemen. Dit creëerde gevaarlijke situaties, meldde RTV Noord eerder al op basis van personeel en oud-cliënten.

Wringt moreel gezien

Uit onderzoek van de lokale omroep bleek ook dat Slot 2,1 miljoen euro had laten uitkeren van de dochterondernemingen naar de eigen bv. Dit mag, maar volgens deskundigen wringt dat moreel gezien. Volgens (oud-)medewerkers zou de ondernemer MartiniZorg vooral als melkkoe hebben gezien.