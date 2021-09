Groot AI-project ontvangt 95 miljoen voor 10 jaar onderzoek

NWO gaat twee consortia financieren met een looptijd van tien jaar. Het Radboudumc neemt deel aan het ROBUST-consortium, dat bestaat uit 17 AI-labs waarvan er 8 zijn gericht op de gezondheidszorg. Het Radboudumc leidt 5 van deze 8 labs. “Een unieke kans om onze internationale toppositie in AI voor de gezondheidszorg in Nijmegen verder uit te bouwen”, zegt Bram van Ginneken, hoogleraar AI in het Radboudumc.

Het consortium ROBUST gaat met in totaal ruim 95 miljoen euro de komende tien jaar onderzoek uitvoeren naar betrouwbare kunstmatige intelligentie (AI). Het is een groot publiek-privaat programma van 54 partners, waaronder kennisinstellingen, hogescholen, bedrijven en maatschappelijke organisaties, waarbij de ontwikkeling en toepassing van AI wordt onderzocht in uiteenlopende terreinen. Vooral de gezondheidszorg is met 8 van in totaal 17 AI-labs sterk vertegenwoordigd in het consortium.

AI-toepassingen bouwen

Van die 8 labs leidt het Radboudumc er 5. Elk lab krijgt tien promovendi, een vast staflid en ondersteuning door wetenschappelijk programmeurs. “Voor het Radboudumc gaat het allereerst om de uitbreiding van twee bestaande ICAI-labs”, aldus AI-hoogleraar Bram van Ginneken. In het ene lab gaan tien promovendi nieuwe AI-toepassingen bouwen voor longziekten en om zwangerschapsecho’s in ontwikkelingslanden mogelijk te maken. In het tweede lab wordt samengewerkt met de Radboud Universiteit en Verily (onderdeel van Google) om het gebruik van AI voor meer kennis van en een betere zorg voor mensen met Parkinson te onderzoeken.

Drie nieuwe labs

Nieuw is het onderzoek naar AI voor optische coherentietomografie (OCT) bij de afdeling Cardiologie van het Radboudumc. Van Ginneken: “Het is een vrij nieuwe techniek om de kransslagaders van het hart veel beter in beeld te brengen. Maar het levert bergen met data op. Met AI willen we voorspellen welke patiënten veel risico lopen op een nieuw infarct zodat deze groep extra medicatie kan krijgen.” In het tweede nieuwe lab wordt samen met Siemens Healthineers onderzocht hoe MRI-beelden nog slimmer te gebruiken zijn en hoe er nog meer informatie uit gehaald kan worden met AI. Het derde nieuwe lab gaat de software voor CT-longkankerscreening, die in het Radboudumc is ontwikkeld, verder ontwikkelen en mogelijk ook op andere medische gebieden toepassen.

Financiële zekerheid

Het ROBUST consortium (Trustworthy AI-based systems for sustainable growth) is een publiek-privaat project, wat voor een belangrijk deel door de deelnemende bedrijven wordt gefinancierd. “Het is geweldig dat we nu voor tien jaar de zekerheid van financiering hebben. Dit geeft ons de kans met een grote groep onderzoekers in Radboudumc de volgende generatie AI-systemen voor de zorg te bouwen, en samen met onze partners uit de industrie in de praktijk te brengen”, aldus AI-hoogleraar Van Ginneken.