Groothandel Stöpler overgenomen door OneMed

De Nederlandse leverancier van medische hulpmiddelen Stöpler is overgenomen door de Europese speler OneMed. De bedrijven hopen hiermee hun positie te versterken op het gebied van medische assortimenten voor zorginstellingen in Nederland, België en Luxemburg.

Stöpler is een leverancier van specialistische medische apparatuur, instrumenten en verbruiksartikelen voor met name ziekenhuizen. De naam blijft als eigen label onder de vlag van OneMed bestaan. De overname heeft geen gevolgen voor het personeel.

Verschillende labels

Ook blijven de huidige locaties in stand. OneMed Nederland opereert met ruim 400 medewerkers onder verschillende labels vanuit Eindhoven, Oss en Groningen. Stöpler heeft 100 medewerkers met locaties in Utrecht, Brussel en Luxemburg. Het is voor OneMed de vierde organisatie die wordt overgenomen. Eerder in november 2019 werd bijvoorbeeld QRS overgenomen.

Sterker

“Marktleider Stöpler is een gedreven organisatie met een lange historie en heeft een grote expertise in huis.” aldus Mark van de Camp, oprichter van QRS en directeur bij OneMed Nederland. “Het verder samengaan met Stöpler past volledig bij onze groeiambities in de Benelux. De samenwerking zal ons sterker maken.”

Elf landen

OneMed is actief in elf landen met het hoofdkantoor in Stockholm. Het bedrijf is in Nederland actief met onder andere de handelsnamen OneMed, QRS, FysioSupplies, Bosman Medische Hulpmiddelen, Boeren Medical en Diabstore.