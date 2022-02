Grootschalig onderzoek naar effect leefstijlinterventies op denkvermogen van ouderen

Vijf Nederlandse centra zijn een grootschalig onderzoek gestart naar het effect van leefstijlinterventies op het denkvermogen van ouderen. Wetenschappers van Maastricht UMC+, Radboudumc, Alzheimercentrum Amsterdam, Wageningen Universiteit en het UMCG gaan kijken hoe aanpassingen in leefstijl kunnen bijdragen aan het verbeteren van de hersengezondheid van ouderen.

De onderzoeksproject, dat de naam FINGER-NL draagt, is deze week van start gegaan, zo meldt Maastricht UMC+ op haar website. Het Nederlandse onderzoek is een vervolg op de Finse studie FINGER. Die liet zien dat een combinatie van lichaamsbeweging, een gezond dieet, goede controle van de hart- en vaatgezondheid en geheugentraining het denkvermogen van ouderen aanzienlijk verbetert. Uit ander onderzoek blijkt dat andere leefstijlfactoren, waaronder beter slapen en voldoende ontspanning, mogelijk een positief effect hebben op het denkvermogen. In de FINGER-NL studie worden al deze leefstijlfactoren gebundeld tot één uitgebreide tweejarige leefstijlinterventie.

Denkvermogen

Een van de leiders van de studie is Sebastian Köhler van het Alzheimer Centrum Limburg, onderdeel van MUMC+. “Het idee dat een gezonde leefstijl belangrijk is voor je hersenen is nog relatief nieuw. Met FINGER-NL willen we het ultieme bewijs leveren dat wat goed is voor je hart, ook goed is voor je brein”, zegt Köhler. Het denkvermogen gaat over dingen kunnen onthouden, nieuwe dingen kunnen leren en ergens je aandacht bij kunnen houden. Factoren die samenhangen met het denkvermogen zijn bijvoorbeeld lichaamsbeweging, geheugentraining, voeding, hart- en vaatgezondheid, slaap, ontspanning en sociale activiteiten.

Leefstijlprogramma

Het gepersonaliseerde leefstijlprogramma in deze studie duurt twee jaar en heeft de vorm van een leefstijlprogramma. Het is gericht op verschillende factoren die samenhangen met de hersengezondheid, zoals lichaamsbeweging, geheugentraining, hart- en vaatgezondheid, voeding, slaap, ontspanning en sociale activiteiten. Deelnemers aan deze studie zijn tussen de 60 en 79 jaar oud. Met de resultaten van het onderzoek kan een gerichter leefstijladvies gegeven worden, met als doel achteruitgang in het denkvermogen van ouderen te voorkomen.