Grote betrokkenheid inwoners bij toekomst Zuyderland-ziekenhuis

Onder inwoners van Zuid-Limburg bestaat een grote betrokkenheid bij de toekomst van het Zuyderland-ziekenhuis in Heerlen. Dat bleek dinsdagavond tijdens de eerste van vijf bewonersgesprekken over de toekomst van Zuyderland, met ziekenhuizen in Heerlen en Sittard. Aan de brainstormavond deden 160 mensen mee.

De inspraakrondes zijn een gevolg van het felle verzet tegen het voorgenomen vertrek van de spoedeisende zorg en het beddenhuis uit Heerlen naar Sittard. Tegen de plannen bestond breed verzet in de regio, op 23 september werd er nog tegen gedemonstreerd. Talloze mensen liepen mee, onder wie oud-Heerlenaar Frans Timmermans.

Lea Bouwmeester

Dinsdag bleek tijdens een eerste bewonersbijeenkomst over de toekomst van Zuyderland dat het allemaal zo’n vaart niet loopt. De plannen zijn voorlopig van tafel. Eerst wordt gesproken met alle betrokkenen, zoals de inwoners van Zuid-Limburg. Zorgverzekeraar CZ en Zuyderland trokken voormalig PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester als onafhankelijk voorzitter aan om die gesprekken te gaan leiden. Vijf grote burgerdialogen, zoals die van dinsdag, moeten net als gesprekken met onder meer medewerkers, zorgpartijen, gemeenten en provincie wensen en zorgen van de regio in kaart brengen.

Afgewogen keuzes

Bouwmeester wees er dinsdag op dat door vergrijzing de zorgvraag toeneemt, terwijl er juist steeds minder mensen in de zorg werken. Er moeten volgens haar keuzes gemaakt worden, bijvoorbeeld over hoe de ziekenhuizen van Zuyderland in Heerlen en Sittard ingericht moeten worden. Bouwmeester sprokkelt naar antwoorden op die vraag. Ze werkt aan een brede dialoog met de regio over hoe verder. De komende maanden wordt gezocht naar die antwoorden om uiteindelijk in april tot afgewogen keuzes te kunnen komen.

Eigen identiteit

“De eigen identiteit is voor deze regio heel belangrijk”, vatte Bouwmeester haar eerste indruk samen. “Er bestaat een diep gevoel van angst deze te verliezen. Mensen hebben het over ons Zuyderland, onze regio.” Ze sprak van een “diepe betrokkenheid” en verwacht dat deze leidt tot slimme oplossingen. Opvallend vond ze dat mensen onder meer zochten naar oplossingen voor het personeelstekort in de zorg. (ANP)