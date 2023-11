Grote kwaliteitsverschillen per ziekenhuis na ingreep prostaatkanker

Er blijken grote verschillen te zijn tussen ziekenhuizen in de kwaliteit van een ingreep na prostaatkanker. Na een ingreep in het ene ziekenhuis is 20 procent van de patiënten incontinent, bij het andere maar liefst 85 procent, meldt de NOS op basis van een promotieonderzoek van een onderzoeker van het LUMC.

Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdsschrift European Urology Open Science. Voor het onderzoek werden patiënten gevolgd tussen 2016 en 2020 in de 19 ziekenhuizen die toen prostaatoperaties verrichtten.

De Patiëntenfederatie Nederland is erg geschrokken van de uitkomsten van een promotieonderzoek dat grote verschillen tussen ziekenhuizen aantoont in de kwaliteit van prostaatverwijderingen.

Boven tafel krijgen

De organisatie is “verontwaardigd, niet alleen over het feit dat er zulke grote verschillen zijn in kwaliteit en uitkomsten voor patiënten van behandelingen, maar ook omdat er een grondig promotie-onderzoek voor nodig is om deze cijfers boven tafel te krijgen”, zegt Arthur Schellekens, directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland naar aanleiding van de bevindingen van de Leidse onderzoeker Maike Schepens.

Meer helderheid

De Patiëntenfederatie wil al jaren meer helderheid over de resultaten van behandelingen in het algemeen. “Op enkele goede voorbeelden na, zijn de meeste ziekenhuizen tot op heden terughoudend met het terugkoppelen van de uitkomsten richting patiënten en patiëntenorganisaties. Met het simpele gevolg dat patiënten niet goed kunnen kiezen voor passende zorg en te vaak geheel onnodig slechte kwaliteit behandelingen ondergaan.” (Skipr/ANP)