Grote partijen vinden nieuw kwaliteitskompas ouderenzorg niet concreet genoeg

Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, vindt het kompas niet gereed om in te dienen. Bestaande kaders moeten dus nog gehandhaafd blijven, vindt Verenso.

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en het addendum over de Wlz-zorg thuis wordt vanaf de zomer 2023 vervangen door het nieuwe kwaliteitskompas. Vanaf januari 2024 gaat het kwaliteitskader wijkverpleging hier ook in over.

Geen bezettingsnorm meer

In het generiek kompas ‘samen werken aan kwaliteit van bestaan’ staat geen personele bezettingsnorm meer voor het verpleeghuis, waarbij er minstens twee zorgverleners aanwezig zijn voor acht verpleeghuisbewoners. In 2017 is de bezettingsnorm onder grote druk in het kwaliteitskader gekomen, onder aanvoering van Hugo Borst en Carin Gaemers. De makers van het nieuwe kompas vinden, naast het personeelstekort, dat de kwaliteit van zorgverlening belangrijker is dan de kwantiteit. In het kompas wordt een mix van deskundigen voorgesteld en op termijn ook vastgelegd. Voorzitter Lea Bouwmeester: ‘Het wordt zeker niet vrijblijvend op het gebied van personeel.’

Aansluiting zoeken

In het kwaliteitskompas staat dat de formele zorg voortaan moet aansluiten op wat ouderen zelf al georganiseerd hebben in hun leven. Nu neemt de zorg het leven van ouderen over. Er worden vier uitgangspunten beschreven: 1: Iemand respecteren voor wie hij is, 2: open gesprek, 3: de kracht van samen en tot slot: ruimte voor professionaliteit.

