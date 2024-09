Grote vraag bij ziekenhuizen naar hoogopgeleide planners

De post-hbo-studie ‘Plannen in de zorg’ start op aandringen van ziekenhuizen en umc’s met meerdere cohorten studenten per studiejaar. Ziekenhuizen hebben behoefte aan hoogopgeleide planners die ook de organisatie in beweging kunnen brengen.

Planning en logistiek zijn essentiële functies in ziekenhuizen en umc’s en worden vanwege de personeelstekorten steeds belangrijker. Op dit moment laten veel ziekenhuis het plannen over aan mensen die het erbij doen en daardoor ontstaan veel fouten. Verpleegkundigen worden overvraagd en krijgen niet genoeg betaald door het gebrek aan kennis van de planners over looncodes voor extra diensten. Dat stelt Henk-Jan Messchendorp, expert in rooster-vraagstukken op Zorgvisie.

Extra cohort

De studie Plannen in de zorg bestaat twee jaar en wordt gegeven bij de HAN, University of Applied Sciences. De workshops en masterclasses zijn sinds kort opgedeeld in twee aparte cohorten; een voor planners in ziekenhuizen en een voor planners in umc’s. Vanaf januari 2025 start een derde extra cohort, op verzoek van de ziekenhuizen en umc’s zelf. In ieder cohort zitten ongeveer vijftien studenten. De studie wordt gefinancierd vanuit de subsidie duurzame inzetbaarheid voor branches, MDIEU, de stichting Arbeidsmarkt ziekenhuizen en SoFoKleS, het Sociaal Fonds voor de Kennissector. Vanaf 2026, na drie jaar experimenteren, kan de opleiding in principe door alle hogescholen opgenomen worden in het onderwijsaanbod.

Niveauverschil

De meeste planners in ziekenhuizen en umc’s hebben in hun vak hbo-niveau, maar als planner werken ze een niveau daaronder. Als zij in hun dagelijks werk in een ziekenhuis of umc hoog-complex planwerk verrichten, kunnen ze deze opleiding volgen.