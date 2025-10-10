Skipr

Grote zorgen bij Patiëntenfederatie over zorgplannen van partijen

,

De Patiëntenfederatie Nederland zegt zich grote zorgen te maken over de plannen van politieke partijen voor de zorg.

“Zo wil een aantal partijen het eigen risico en eigen bijdragen voor de langdurige zorg verhogen en het basispakket versoberen. Maar nog meer zorgkosten kunnen veel patiënten simpelweg niet aan”, stelt de organisatie.

CPB

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de verkiezingsprogramma’s van enkele partijen doorgerekend. Het bureau concludeert dat onder meer JA21, NSC, D66 en SGP minder willen uitgeven aan de zorg. Mensen zouden meer zelf moeten betalen voor de zorg die ze krijgen.

Toegankelijkheid

De Patiëntenfederatie zegt dat mensen door de kosten nu al regelmatig besluiten om niet naar een dokter te gaan, terwijl dat wel nodig zou zijn. De organisatie vindt dat “de toegankelijkheid van de Nederlandse zorg niet afhankelijk mag zijn van iemands portemonnee”.

De Patiëntenfederatie vertegenwoordigt tientallen organisaties van patiënten met aandoeningen als alzheimer, parkinson, crohn, hersenverlamming, dwarslaesie, hiv en kanker. (ANP)

