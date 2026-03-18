Gynaecoloog gebruikte niet alleen eigen zaad maar ook ivf-zaad als donorzaad

De oud-gynaecoloog van Rijnstate die bij vruchtbaarheidsbehandelingen zijn eigen sperma gebruikte in plaats van donorzaad, heeft in zeker één geval ook zonder toestemming ivf-zaad gebruikt als donorzaad.

Dat bevestigt Rijnstate-bestuurder Hans Schoo dinsdag aan Omroep Gelderland. Dat er een gynaecoloog was van Rijnstate die eind jaren tachtig zonder toestemming ivf-zaad als donorzaad gebruikte, was al langer bekend. Vermoedens dat dit ook om Schmoutziguer ging, zijn nu bevestigd.

Zestien kinderen

Arts Alexander Schmoutziguer kwam de afgelopen week meermaals in het nieuws. Uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Rijnstate, bleek dat hij in de jaren zeventig en tachtig zeker zestien kinderen met zijn eigen zaad had verwekt, in plaats van met donorzaad.