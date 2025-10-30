Haagse jeugdzorginstelling heeft problemen opgelost

Een jeugdzorginstelling in Den Haag is erin geslaagd een reeks problemen op te lossen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd trekt de dwangsom voor Veerkracht daarom in. De instelling mag ook weer nieuwe jongeren in huis nemen.

Veerkracht ging in 2021 van start. De instelling behandelt zo’n elf jongeren tussen 11 en 17 jaar, die een licht verstandelijke beperking hebben en soms op de rand van de criminaliteit staan.

‘Schreeuwen en schelden’

Jongeren vertelden tegen inspecteurs over “schreeuwen, schelden, ongepast gedrag en ongepaste grapjes door begeleiders”. Jongeren werden soms vastgegrepen terwijl dit niet nodig was, en dat mag niet. Bewakingscamera’s stonden gericht op slaapkamerdeuren. De verwarming moest uit als iemand wilde gaan douchen, “anders doet het warme water het niet”.

De inspectie had in maart bepaald dat Veerkracht voorlopig geen nieuwe jongeren in huis mocht nemen. De instelling voldeed daarna nog steeds niet aan de eisen, dus kwam er een dwangsom van maximaal 10.000 euro bij. (ANP)