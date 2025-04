Hadewych Cliteur nieuwe directeur-bestuurder Per Saldo

Per Saldo, de vereniging van mensen met een persoonsgebonden budget (pgb), krijgt een directeur-bestuurder. Hadewych Cliteur wordt vanaf 6 mei door de huidige directie van Per Saldo ingewerkt. Op 1 juli start ze in haar nieuwe functie als directeur-bestuurder.

Cliteur werkt al vele jaren als professional, bestuurder en toezichthouder in de zorgsector. Ze beschikt over een uitgebreid netwerk in de sector, de overheid en de politiek. In haar loopbaan heeft ze vanuit diverse functies gewerkt aan het verbeteren van de situatie van mensen in een kwetsbare positie.

Cliteur: “Samen met mijn nieuwe collega’s en alle betrokken partijen ga ik mij inzetten voor een toekomstbestendig pgb. Ook kijk ik ernaar uit een bijdrage te leveren aan het verder uitbouwen van Per Saldo”.

De aanstelling van een directeur-bestuurder is onderdeel van de wijziging van het bestuursmodel van Per Saldo. Er is gekozen voor het ‘raad van toezicht-model’. Dit model sluit beter aan bij de huidige vereniging en het verenigingsbureau. De ambitie is om zo de betrokkenheid van de leden bij de vereniging te vergroten.