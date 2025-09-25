HagaZiekenhuis opnieuw geaccrediteerd voor stamceltransplantaties

Deze erkenning is in Nederland verplicht voor het uitvoeren van stamceltransplantaties en wordt alleen toegekend aan instellingen die voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Het HagaZiekenhuis behoort tot de vier topklinische centra in Nederland met dit keurmerk.

“De JACIE-accreditatie is niet zomaar een keurmerk,” zegt internist-hematoloog Tanja Netelenbos. “Het is het bewijs dat ons volledige stamceltransplantatieprogramma voldoet aan internationale standaarden.” Daarbij gaat het om alle onderdelen: van de hemaferese-afdeling en polikliniek tot het stamcellaboratorium, het diagnostisch lab voor flowcytometrie en de klinische hematologie. Elke vier jaar wordt het programma grondig geïnspecteerd.

Trots

De accreditatie wordt in Nederland uitsluitend toegekend aan academische ziekenhuizen en vier zogenoemde HOVON echelon B-centra. Het HagaZiekenhuis is het enige topklinische ziekenhuis in de regio West dat zelfstandig alle onderdelen van het stamceltransplantatieprogramma aanbiedt. “Daar zijn we ontzettend trots op,” aldus Netelenbos. “Dankzij deze heraccreditatie kunnen patiënten in onze regio ook de komende jaren bij ons terecht voor stamceltransplantaties. Dat sluit aan bij onze ambitie om uit te blinken in hemato-oncologische zorg.”

Toekomstige therapieën

De accreditatie is ook een stap richting toekomstige behandelingen. De meeste autologe stamceltransplantaties – waarbij eigen stamcellen worden geoogst en teruggegeven – worden uitgevoerd bij patiënten met multipel myeloom. “Op dat gebied excelleren we al regionaal,” zegt Netelenbos. “Zodra CAR T-celtherapie, een nieuwe vorm van gerichte immuuntherapie, vergoede zorg wordt, willen we die ook hier kunnen aanbieden. We zijn al ver in de voorbereidingen, en ook dat zal onder het JACIE-kwaliteitssysteem vallen.”