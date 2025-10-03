Skipr

HagaZiekenhuis stapt over op Nederlandse Triage Standaard

,

Het HagaZiekenhuis gaat de Nederlandse Triage Standaard (NTS) gebruiken bij triage op de spoedeisende hulp (SEH). Het ziekenhuis is hiermee, naar eigen zeggen, de eerste in de regio.

De NTS vervangt het huidige Manchester Triage System (MTS). NTS is speciaal ontwikkeld voor de hele acute zorgketen. “Door deze stap gebruikt het HagaZiekenhuis op beide locaties (Den Haag en Zoetermeer) voortaan dezelfde methode als huisartsen en ambulancediensten om de urgentie van zorgvragen te bepalen. Dit zorgt voor een snellere en duidelijkere overdracht tussen zorgverleners en versterkt de samenwerking tussen acute zorgaanbieders”, aldus het ziekenhuis.

Vragenlijst niet meer nodig

In de oude situatie werd de patiënt bij de overdracht van ambulance of huisarts naar de spoedeisende hulp opnieuw aan een vragenlijst onderworpen. Dat is straks niet meer nodig. De overgenomen informatie uit de eerste triage geeft direct een goed beeld van de situatie. De SEH-zorgverlener kan hierdoor meteen aan de slag met een behandelplan.

Nicole Pera, SEH-verpleegkundige in het HagaZiekenhuis, ziet nog meer voordelen. “NTS beperkt zich niet tot vragen over de klachten, maar neemt ook zaken zoals leeftijd en voorgeschiedenis mee bij de beoordeling. Daardoor kunnen we beter inschatten wie direct zorg nodig heeft. Dat maakt ons werk nog veiliger én overzichtelijker.”

