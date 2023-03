HagaZiekenhuis vervangt raad van bestuur

HagaZiekenhuis laat weten dat Turkesteen tijdelijk is benoemd vanwege zijn kwaliteiten op het gebied van financiën en bedrijfsvoering. Hij was jarenlang CFO bij enkele bedrijven, maar heeft ook ervaring in de zorgsector. Zo was hij vicevoorzitter van de raad van toezicht bij Erasmus MC en voorzitter van de auditcommissie.

Paar stevige uitdagingen

De nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van HagaZiekenhuis, Marleen Barth, zegt dat de stap voor een nieuwe en grotere raad van bestuur nodig is door de “stevige uitdagingen” waarvoor Haga staat. De raad van toezicht richt zich de “komende periode” op de werving en selectie van een nieuwe vaste raad van bestuur.

HagaZiekenhuis

HagaZiekenhuis is sinds 1 maart formeel zelfstandig na de ontvlechting van de Reinier Haga Groep (RHG). Het ziekenhuis vormt samen met LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer een nieuwe combinatie met de naam HagaZiekenhuis. Reinier de Graaf in Delft gaat alleen verder als zelfstandig ziekenhuis.