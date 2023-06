Hans Feenstra tijdelijk bestuurder HagaZiekenhuis

Hans Feenstra treedt vanaf 1 juli tijdelijk toe tot de raad van bestuur van het HagaZiekenhuis. Hij is door de raad van toezicht benoemd voor een periode van drie maanden, tot 1 oktober en zal zich met name richten op de medische en zorginhoudelijke aandachtsgebieden.

Met zijn komst is de raad van bestuur de komende maanden op sterkte. Hans Turkesteen (tevens waarnemend bestuursvoorzitter tot 1 september) en Hans Feenstra hebben de leiding over het ziekenhuis, samen met directeur medische zaken Marlies Jansen-Landheer. Op 1 september start Peter van der Meer als nieuwe bestuursvoorzitter.

Ervaring

Feenstra was jarenlang voorzitter raad van bestuur van het Martini Ziekenhuis in Groningen. De laatste jaren werkte hij als ad interim bestuurder bij het Zaans Medisch Centrum en Bernhoven. Tot vorig jaar was Hans Feenstra ook lid van de raad van toezicht bij zorgorganisatie Careyn. Hij studeerde Geneeskunde en specialiseerde zich in Interne Geneeskunde in het Wilhelmina Gasthuis en AMC in Amsterdam.

Toekomst laboratoria

“Hans Feenstra gaat aan de slag met zorginhoudelijke dossiers, zoals de toekomst van de laboratoria”, vertelt rvt-voorzitter Marleen Barth. “Zo kan Hans Turkesteen zijn aandacht volop richten op de financiën en bedrijfsvoering van het ziekenhuis. Marlies Jansen-Landheer blijft zich focussen op de nu al aan haar rapporterende medische eenheden en andere aandachtsgebieden. Ook vertegenwoordigt zij het HagaZiekenhuis extern in verschillende samenwerkingsverbanden.”