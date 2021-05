Hartziekte verdubbelt kans op ziekenhuisopname wegens corona

Mensen met hart- en vaatziekten of diabetes lopen op hun zestigste ongeveer twee keer zoveel risico om met Covid-19 in het ziekenhuis te belanden als leeftijdsgenoten die niet aan deze aandoeningen lijden. Een groot onderzoek van UMC Utrecht en Amsterdam UMC heeft dat aan het licht gebracht, meldt de Hartstichting, die het initiatief nam voor het onderzoek en het ook betaalde.

Dat bepaalde chronische ziekten de kans op een ernstig verloop van Covid-19 vergroten was al langer bekend. Nu is duidelijker geworden hoe groot het verschil is.

De onderzoekers analyseerden gegevens van ruim 22.000 coronapatiënten. Ze ontdekten dat diabetes en hart- en vaatziekten ook op relatief jonge leeftijd al invloed hebben op de ernst van een corona-infectie. Iemand van 45 jaar die aan een van de aandoeningen lijdt, loopt net zoveel kans op een ziekenhuisopname wegens Covid-19 als een gezond persoon van 60 jaar.

Voorrang

Een op de twintig coronapatiënten uit de studie werd zo ziek van het virus dat een ziekenhuisopname noodzakelijk was. De gemiddelde leeftijd van de onderzochte groep was 48 jaar. Ter vergelijking: met griep belandt ongeveer 1 op de 70 patiënten in het ziekenhuis. Het onderzoek bevestigt verder nog eens dat mannen meer risico lopen dan vrouwen.

Wat de Hartstichting betreft maken de onderzoeksresultaten nog eens duidelijk hoe belangrijk het is dat mensen met hart- en vaatziekten of diabetes voorrang krijgen bij de vaccinaties. Dat gebeurt ook al: mensen uit medische risicogroepen, waar deze patiënten ook onder vallen, worden momenteel volop geprikt. (ANP)