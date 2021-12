Hartstichting en ZonMw starten Juiste Hartzorg op de Juiste Plek

Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek moet ervoor zorgen dat eerste, tweede en derdelijns zorgverleners de zorg rondom atriumfibrilleren en hartfalen in de regio integraler aanbieden. Een landelijke ondersteuningsstructuur gaat de regionale samenwerkingsverbanden ondersteunen bij het implementeren van de regionale transmurale afspraken ten aanzien van screening en behandeling. “Op deze manier komt de patiënt in contact met díe zorgverlener die op dat moment het beste bijdraagt aan zijn of haar zorgbehoefte”, aldus ZonMw.

Onderzoeksagenda

Atriumfibrilleren en hartfalen zijn twee van de meest voorkomende hartziekten in Nederland, die gepaard gaan met een behoorlijke ziektelast. “Om deze ziektelast te verlagen is vroege opsporing en optimale behandeling essentieel”, aldus Rebecca Abma-Schouten, manager onderzoek en zorginnovatie van de Hartstichting. Dit staat dan ook als topprioriteit op de onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten.

Ook ZonMw-directeur Véronique Timmerhuis ziet kansen om voor patiënten met hart- en vaatziekten de juiste zorg op de juiste plek te realiseren: “We ondersteunen de verschillende betrokken zorgverleners in de regio bij het optimaliseren en verduurzamen van de samenwerking rondom deze specifieke patiënten. De opgedane kennis en ervaring over het samenwerken tussen de verschillende betrokken professionals wordt verzameld en breder gedeeld. Zo kunnen we een enorm verschil maken. Denk aan patiënten met hartfalen die in stabiele periodes onder controle zijn bij de huisarts en met hun beperkte energie niet naar het ziekenhuis hoeven. Of mensen met atriumfibrilleren waarvan het hartritme thuis geregistreerd kan worden terwijl een specialist in het ziekenhuis meekijkt.”

Netwerkzorg

Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek initieert twee vormen van ondersteuning. De Landelijke Impuls Hartzorg, gefaciliteerd vanuit de Hartstichting, heeft tot doel een duurzame landelijke ondersteuningsstructuur op te zetten die regio’s stimuleert en begeleidt bij het regionaal vormgeven en implementeren van netwerkzorg op het gebied van atriumfibrilleren en hartfalen. De Landelijke Impuls heeft ook de ambitie kennisdeling tussen de regio’s onderling en landelijk te faciliteren en te stimuleren en het proces en de uitkomsten op onder meer de kwaliteit van patiëntenzorg te evalueren.

De Regio-Impuls Hartzorg, een subsidie uitgezet vanuit het ZonMw programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP), heeft als doel regionale samenwerkingsverbanden te ondersteunen bij het implementeren van regionale transmurale afspraken die moeten leiden tot het bieden van de juiste zorg op de juiste plek voor mensen met hartfalen en atriumfibrilleren. Zowel de Landelijke Impuls Hartzorg als de Regio-Impuls Hartzorg zullen in het eerste kwartaal van 2022 opengesteld worden.

DCVA

Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek is een Thematische Samenwerking tussen het ZonMw programma JZOJP en de Hartstichting in het kader van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). In de DCVA hebben eenentwintig onderzoeks- en zorgorganisaties hun krachten gebundeld om oplossingen voor hart- en vaatziekten te versnellen.