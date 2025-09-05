Skipr

Hartwig Medical Foundation verwelkomt nieuwe algemeen directeur

,

Robert Jan Lamers is op 1 september gestart als algemeen directeur bij Hartwig Medical Foundation. Hij volgt daarmee Hans van Snellenberg op.

Lamers heeft een achtergrond in de biotechnologie en ruim twintig jaar ervaring in het leiden van innovatieve organisaties op het snijvlak van zorg, data en technologie, zo laat de organisatie weten. Eerder stond hij aan het roer van verschillende scale-ups en bouwde hij een sterk netwerk op binnen de (internationale) biotech- en gezondheidszorgsector.

Personalia

