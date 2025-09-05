Hartwig Medical Foundation verwelkomt nieuwe algemeen directeur

Lamers heeft een achtergrond in de biotechnologie en ruim twintig jaar ervaring in het leiden van innovatieve organisaties op het snijvlak van zorg, data en technologie, zo laat de organisatie weten. Eerder stond hij aan het roer van verschillende scale-ups en bouwde hij een sterk netwerk op binnen de (internationale) biotech- en gezondheidszorgsector.