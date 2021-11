Hector Treub Prijs voor expertisecentrum endometriose

De Haagse gynaecoloog MaddySmeets heeft de Hector Treub Prijs ontvangen. Zij krijgt de prijs, die eens in de twee tot vier jaar wordt uitgereikt aan iemand die door zijn of haar werk een belangrijke bijdrage levert aan de psychosociale gynaecologie, voor haar inzet voor vrouwen met endometriose. Maddy Smeets begon drie jaar geleden Endometriose in Balans (EIB), het expertisecentrum dat zich toelegt op het behandelen van vrouwen van de goedaardige, chronische aandoening endometriose.

Dat meldt EIB op haar website. De jury prijst de langetermijnaanpak van de kliniek, waarbij de kwaliteit van leven van de patiënt centraal staat. Voor Smeets is de prijs aanleiding om nog eens de aandacht te vestigen op het belang van tijdige diagnose van endometriose, juist ook vanwege de grote psychosociale impact van de ziekte.

Gevolgen

De aandoening treft tien procent van de vrouwen in hun vruchtbare fase. De diagnose endometriose vastgesteld wordt gemiddeld pas na zeven jaar vastgesteld. Bij vrouwen met endometriose bevindt zich weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies in de buikholte, op het buikvlies, eierstokken, eileiders, blaas en/of darmen. Soms leidt de aandoening tot ongewenste kinderloosheid. De gevolgen van de aandoening werken niet alleen ver door in de levens van patiënten en hun omgeving, maar ook in de inkomenspositie, het opleidingsniveau en honderden miljoenen aan economische schade per jaar door het arbeidspotentieel dat verloren gaat.

Hele mens

Bij de behandeling van endometriose, benadert het team van Endometriose in Balans de aandoening dan ook niet alleen vanuit het somatisch perspectief. Maddy Smeets: “We richten ons niet alleen op de ziekte, maar op de zieke; de hele mens. Het intakegesprek duurt een uur en we stellen ons op als adviseur en coach. In het centrum krijgen patiënten vanaf het eerste consult de regie en bieden we de mogelijkheid tot contact met lotgenoten. Daarnaast zijn diëtisten en psychologen betrokken bij de behandeling.”