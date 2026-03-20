Hedda van ’t Land lector Gezonde Leefomgeving

Hedda van ‘t Land is op 1 maart gestart als Lector Gezonde Leefomgeving bij Aeres Hogeschool in Almere.

De afgelopen jaren heeft Van ‘t Lang diverse directie functies vervult in de ggz. Ze was onder meer directeur behandelzaken bij Mentaal Beter en directeur-bestuurder van RINO Groep

Volgens Van ’t Land is gezondheid geen exclusief zorgdomein, maar een samenlevingsvraagstuk. Gedrag, gezondheid en leefomgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In het lectoraat hoopt zij de komende jaren samen met collega’s, studenten en met samenwerkingspartners te werken aan praktijkgerichte vragen rondom gezonde leefomgeving en gedrag.

“Ik kijk ernaar uit om onderwijs, onderzoek en praktijk op die manier met elkaar te verbinden en zo stap voor stap bij te dragen aan een gezondere samenleving”, aldus Van ’t Land.