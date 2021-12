Heerlense tandarts nieuwe voorzitter KNMT

Hans de Vries wordt per 1 juli 2022 de nieuwe voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Hij volgt dan Wolter Brands op, die na zes jaar de maximale zittingstermijn als voorzitter heeft bereikt. Tijdens de algemene ledenvergadering stemden de leden van de KNMT in met de voordracht van het bestuur.

De Vries is nu tandarts-directeur in Heerlen. Hij volgde zijn opleiding aan de Radbouduniversiteit in Nijmegen. Later volgde hij een aanvullende opleiding tot implantoloog en werd hij erkend als tandheelkundig slaapgeneeskundige.

Defensie

Gedurende zijn loopbaan heeft De Vries brede ervaring opgedaan in de mondzorg: hij werkte in zowel in een eigen solopraktijk als in een groepspraktijk. Hij was ook actief bij een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde en bij de Defensie Tandheelkundige Dienst.

Kaderfuncties

Binnen de KNMT is De Vries sinds 1992 actief in verschillende kaderfuncties, onder andere als afdelingsvoorzitter en meest recent als lid van de ledenraad.