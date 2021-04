De raad van toezicht van Carintreggeland (wijkverpleging, verpleeghuiszorg en dagvoorzieningen) heeft Heidi de Bruijn benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur. De benoeming gaat in per 1 juli 2021.

De Bruijn is sinds juni 2016 lid van de raad van bestuur van Carintreggeland. Met de benoeming wordt voorzien in het vertrek van de huidige voorzitter, J.L. Kleinjan. De Bruijn heeft een verpleegkundige achtergrond en ruime bestuurlijke ervaring in verschillende sectoren van de zorg.

De Bruijn zal de ingezette koers van Carintreggeland voortzetten, aldus de raad van toezicht. Binnenkort begint de werving voor een nieuw lid van de raad van bestuur.