Helder belooft duidelijkheid over opt-out Europese gegevensuitwisseling

Demissionair minister Helder gaat in kaart brengen wat de mogelijkheden zijn voor een gedeeltelijke opt-out in de aankomende European Health Data Space (EHDS). Dat schrijf ze in antwoord op Kamervragen.

Sinds kort ligt er een politiek akkoord over het Europese stelsel voor zorggegevens, wat de introductie ervan een grote stap dichterbij brengt. Naar verwachting zal de verordening eind jaar definitief vastgesteld worden. Op dit moment is nog veel onduidelijk, blijkt uit de antwoorden van Helder op Kamervragen.

Opt-out

Zo is nog niet duidelijk of burgers er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om wel toestemming te geven voor uitwisseling op landelijk niveau, maar niet voor uitwisseling op Europees niveau. Dat staat niet als zodanig in het huidige akkoord, maar is volgens Helder ook niet expliciet verboden. De demissionair minister onderzoekt de mogelijkheden en belooft de kwestie mee te nemen als ze de komende periode de impact van de EHDS-verordening voor Nederland in kaart gaat brengen.

Acute zorg

Helder neemt in haar verkenning ook mee hoe de Europese wetgeving zich verhoudt tot het wetsvoorstel opvraagbaarheid gegevens acute zorg (Wogaz). Dat voorstel moet de databeschikbaarheid in de acute zorg verbeteren en “lijkt inhoudelijk voor een groot deel te overlappen met de EHDS-verordening”, valt in de brief te lezen. “Ik analyseer op dit moment wat de EHDS-verordening betekent voor het Wogazvoorstel”, aldus Helder, die eind dit jaar duidelijkheid wil verschaffen.