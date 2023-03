Helder zet uiteen hoe ze Wvggz en Wzd wil verbeteren

Regels rondom de Wvggz en Wzd worden vereenvoudigd en er komt meer ruimte voor maatwerk, schrijft minister Conny Helder in reactie op een evaluatie van beide wetten. Een nieuwe wet komt er niet. Helder wil in 2023 een concreet wetsvoorstel uitwerken en in de eerste helft van 2024 een conceptwetsvoorstel naar de Tweede Kamer sturen.

© Andrey Popov / Stock.adobe.com

Zij reageert op een rapport van onderzoekers van Amsterdam UMC, Trimbos en GGD Amsterdam. Zij waren in oktober vorig jaar hard over het functioneren van de wetten in huidige vorm. Zij kwamen met in totaal 70 aanbevelingen voor verbeteringen, maar maakten ook het voorbehoud dat het de vraag is of een “aanvaardbare uitvoeringspraktijk” kan ontstaan, gezien alle problemen. Tegelijk merkten ze ook op dat er nuttige voorbeelden uit de praktijk komen.

Ook juist de relatie tussen de Wvggz en Wzd is ingewikkeld, schreven de onderzoekers, en dit roept in de uitvoeringspraktijk veel vragen op. “De vraag is of de thans bestaande problemen in de verhouding tussen de twee wetten in voldoende mate kunnen worden weggenomen door aanpassingen van beide regelingen.”

Stroomlijning

In een Kamerbrief zet Helder uiteen hoe ze de wetten wil aanpassen. Zo wil ze als het over de Wvggz gaat de mogelijkheden uitbreiden voor cliënten om eigen regie te kunnen pakken en de informatievoorziening aan cliënten wil verbeteren. In sommige gevallen worden procedures gestroomlijnd. Sommige activiteiten worden uit de vier-weken-periode van de procedure van de voorbereiding van een zorgmachtiging. Ook hoeft de officier van justitie niet meer aanwezig te zijn bij mondelinge behandeling bij de rechter in de zorgmachtigingsprocedure.

Minder knellend stappenplan

Als het gaat om de Wzd wil de minister de besluitvorming over het zogeheten stappenplan op een andere manier vormgeven. Bijvoorbeeld door meer mogelijkheden te geven aan zorgverleners om in dialoog met de cliënt en een vertegenwoordiger maatwerk toe te passen. Het stappenplan is nu te complex en biedt weinig flexibiliteit. Een nieuwe procedure moet minder knellend voorschrijven wanneer welke stap wordt gezet.

Om de uitvoerbaarheid van de Wzd te vergroten overweegt de minister om de rol van wzd-functionaris uit te breiden naar andere beroepsgroepen zoals de verpleegkundig specialist. Vooral kleinere zorgorganisaties hebben moeite om de wet te volgen door de beschikbaarheid van functionarissen.

Kritische blik

Aan de IGJ wordt gevraagd om te kijken welke gegevens nou echt nodig zijn voor effectief toezicht. In het rapport van oktober 2022 bleek dat sommige zorginstellingen voor eigen evaluatie van verplichte zorg hele andere gegevens gebruiken dan die ze moeten aanleveren aan de inspectie. Ook hoeven zorginstellingen niet meer twee keer per jaar, maar één keer per jaar een analyse naar de IGJ versturen.

In een aparte tabel zet Helder uiteen wat ze gaat doen met alle 70 aanbevelingen