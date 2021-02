‘Helft bewoners reformatorisch tehuis weigert vaccin’

De helft van de bewoners van reformatorische verzorgingshuizen weigert vaak op religieuze gronden zich in te laten enten met een coronavaccin, meldt dagblad Trouw op basis van een eigen rondgang. In antroposofische tehuizen zijn er daarentegen amper bezwaren tegen een coronaprik.

Bij minstens acht reformatorische verzorgingstehuizen op de biblebelt, een lange strook overwegend gereformeerde dorpen, bedankt ongeveer de helft van de bewoners met een kwetsbare gezondheid voor een inenting.

“Een deel van onze bewoners vertrouwt in de voorzienigheid van de Heere en wil dat vertrouwen niet schaden met de tussenkomst van een vaccin”, verklaart Hendrik-Jan Colijn, bestuurder van het reformatorische verzorgingstehuis Salem in Ridderkerk. Reformatorische christenen behoren tot de meest orthodoxe stroming van het protestantisme in Nederland en laten hun kinderen vaker dan gemiddeld niet vaccineren.

Geraakt door corona

Bij antroposofische verpleeghuizen zijn de vaccinzorgen beduidend minder, stelt Trouw. Bij Rudolf Steiner Zorg, een antroposofische zorginstelling in Den Haag, wil ongeveer 90 procent een coronaprik. Bij de Warande, een vergelijkbare Utrechtse zorgorganisatie, gaat het ook om bijna alle bewoners. “We zijn dit voorjaar hard geraakt door corona”, zegt Warande-bestuurder Harry Finkenflügel. “De bewoners zien de noodzaak, en dat dit iets anders is dan een griepprik.” (ANP)