Helft huisartsenpraktijken kampt met ruimtegebrek

Aan de Nivel-enquête deden 408 praktijken verspreid over Nederland mee. De voornaamste oorzaken van ruimtegebrek zijn het ontbreken van uitbreidingsmogelijkheden in het huidige pand (75 procent), gevolgd door het ontbreken van budget (28 procent). De krapte wordt vooral ervaren in de spreekkamer.

Locatie

Ruimtegebrek blijkt samen te hangen met locatie van de praktijk. De praktijken die aangaven ruimtegebrek te ervaren, zijn vaker gevestigd in een (zeer) stedelijk gebied. Zij betalen met gemiddeld 19,14 euro per vierkante meter een hogere huurprijs dan de groep die aangaf geen ruimtegebrek te ervaren (16,10 euro per vierkante meter).

Verhuizen

Zo’n derde van de praktijken ziet verhuizen en verbouwen als mogelijke oplossingen, maar wordt belemmerd door budgettaire beperkingen. Daarnaast speelt een gebrek aan geschikte locaties en medewerking van gemeenten of verhuurders een rol. Desondanks geven de praktijken aan in gesprek te zijn met deze partijen om tot oplossingen te komen. “De bevinding dat praktijken met ruimtegebrek ook vaker aangeven in het afgelopen jaar geen nieuwe patiënten te hebben aangenomen, maakt het huisvestingsprobleem in de huisartsenzorg nog relevanter en urgent”, aldus het Nivel.